أوقاف الإسكندرية: غلق الزوايا أقل من ٨٠ مترًا في صلاة الجمعة



وخلال الاجتماع شدد مدير الدعوة على ضرورة غلق الزوايا أقل من ٨٠ مترًا في صلاة الجمعة وغلق الزوايا المتجاورة وفتح أكبرها مساحة وأهمها موقعا.



كما ناقش الاجتماع خطة الدعوة لشهر رمضان المبارك، وبحث المساجد التي تصلح للاعتكاف شرط وجود إمام بها وأن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع كما بحث الأماكن الأنسب لساحات العيد.



هذا وقام مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية، بالاجتماع بالأئمة لبحث الخطة الدعوية للأشهر الثلاثة القادمة وكيفية الاستعداد لها، واستمع لطرح أصحاب الفضيلة وأسئلتهم مطالبا إياهم ببذل أقصى الجهد لإعادة الأخلاق والقيم والمجتمع ومعالجة الظواهر السلبية التي تفسد الذوق العام، كما تم الاتفاق على عدد من الأمسيات في قرى أبيس في شهر رجب، ووجه للاهتمام بالأسرة وتربية النشء وتقوية الانتماء.

عقد الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية، إجتماعا مع كلا من الشيخ وسام كاسب مدير إدارة محرم بك والمفتشين، وذلك لمناقشة ضوابط العمل بالمساجد والزوايا والمستجدات الدعوية.