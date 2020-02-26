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الأردن تعلن تعليق رحلاتها من وإلى إيطاليا بسبب "كورونا"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:40 م
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طائرة أردنية
طائرة أردنية
وكالات
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علقت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، رحلاتها الجوية من وإلى روما ابتداءاً من اليوم وحتى أشعار آخر، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في إيطاليا، وقالت: إنها "تعمل على إلغاء رحلات إلى الشرق الأقصى".

وتابعت الشركة الجوية: أنها "تعمل على إلغاء العديد من الرحلات التي تشغلها إلى محطاتها في الشرق الأقصى أو دمج بعض هذه الرحلات معًا، وبنسبة تراجع تصل إلى نحو 50% من عدد الرحلات الأسبوعية إلى تلك المنطقة من العالم".

وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر: إن "هذه قرارات تستهدف سلامة مسافري الشركة التي تضعها الملكية الأردنية في مقدمة أولوياتها في ضوء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا وبعض الدول الآسيوية".

وأكد بيشلر على "حرص الشركة على اتخاذ كافة الإجراءات العملية التي تساعد على بقاء الأردن خاليا من فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن "الشركة تتخذ "مختلف التدابير الاحترازية الوقائية؛ لحماية طواقمها الجوية وموظفيها المعنيين بالتعامل المباشر مع المسافرين لضمان سلامة الطرفين".

وكانت الأردن تشغل أربع رحلات أسبوعية بين روما وعمان، وسجلت حتى الآن أكثر من مئتي إصابة وتوفي سبعة أشخاص بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وانتشر الفيروس في جنوب إيطاليا يوم الثلاثاء الماضي؛ حيث سجلت إصابات في توسكانا وصقلية، بينما أفاد جهاز الدفاع المدني الإيطالي عن تزايد في عدد المصابين، مما دفع الحكومة إلى عقد محادثات طارئة في روما بمشاركة دول مجاورة.

وكوفيد-19 الذي تفشى في الصين نهاية ديسمبر بلغ ذروته في هذا البلد بين 23 يناير و2 فبراير، وبدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع مذاك بحسب منظمة الصحة العالمية.

وفي الصين أصيب 77 ألف شخص بالفيروس توفي 2600 منهم، ويتفشّى الفيروس يومياً في بلدان جديدة، فقد بات منتشراً خارج الصين في أكثر من 30 دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

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كورونا في ايطاليا كورونا فيروس كورونا فيروس الأردن

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