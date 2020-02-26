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حماية المستهلك بالأقصر يلزم عددًا من الشركات باستبدال 6 أجهزة كهربائية (صور)

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:56 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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يواصل جهاز حماية المستهلك بمديرية تموين الأقصر، جهوده في القضاء على ظاهرة الغش التجاري، من خلال إلزام الشركات باستبدال المنتجات المعيوبة.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن جهاز حماية المستهلك التابع للمديرية، ألزم إحدى الشركات باستبدال جهاز سير بمبلغ ٦٠٠٠ جنيه واستبدال ثلاث ثلاجات نوفرست واستبدال غسالة ملابس ٩ كيلو، بالإضافة إلى استبدال شاشة ٤٩ بوصة.

وأكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن المديرية تواصل جهودها المكثفة بالمرور على مراكز الصيانة للأجهزة الكهربائية التابعة للشركات المنتجة لمعرفة مدى التزامها بالقانون وتوفير قطع الغيار الأصلية عند إتمام أعمال الصيانة.
حماية المستهلك بالأقصر يلزم عددًا من الشركات باستبدال 6 أجهزة كهربائية (صور)
حماية المستهلك بالأقصر يلزم عددًا من الشركات باستبدال 6 أجهزة كهربائية (صور)
حماية المستهلك بالأقصر يلزم عددًا من الشركات باستبدال 6 أجهزة كهربائية (صور)
حماية المستهلك بالأقصر يلزم عددًا من الشركات باستبدال 6 أجهزة كهربائية (صور)
حماية المستهلك بالأقصر يلزم عددًا من الشركات باستبدال 6 أجهزة كهربائية (صور)
حماية المستهلك بالأقصر يلزم عددًا من الشركات باستبدال 6 أجهزة كهربائية (صور)
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مصر حامية المستهلك تموين الاقصر الاقصر اخبار

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