السجن 3 سنوات لعاطل لإتهامه بسرقة طفلة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد أيمن محفوظ، والمستشار خالد أحمد زكي، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالسجن 3 سنوات للمتهم "م.ح.ح" عاطل لاتهامه بسرقة المجني عليها الطفلة " م.م.ع".



تعود القضية رقم 31456 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول يفيد بقيام شخص بمحاولة سرقة طفلة بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول أنه حال تواجد المدعوه " ر.ت.ع" ربة منزل وانشغالها لصرف العلاج من أمام احدي الوحدات الصحية بدائرة القسم وبصحبتها نجلتها المجني عليها " م.م.ع" 8 سنوات قام المتهم " م.ح.ح" عاطل باصطحاب الطفلة بالتحايل وحاول سرقة قراطها الذهبي من أذنها فصرخت واستغاثة بالاهالي فتمكنوا من الامساك به وتسليمه إلى قسم الشرطة وبعرضة علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.