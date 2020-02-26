التعادل يحسم ودية طنطا مع أسوان استعدادا لاستئناف الدوري





حسم التعادل الإيجابي المباراة الودية بين فريقي طنطا و أسوان التي جمعتهما علي ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي، بهدفين لكل منهما.



سجل أهداف طنطا، عبدالرحمن الدح الهدف الأول في الدقيقة 22 ، وأضاف الثاني محمود مسعود بالدقيقه 24 ، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.



يذكر أن نادي طنطا يستعد لإستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز، بمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر، في مباراة ستقام بين الفريقين علي ملعب نادي طنطا.