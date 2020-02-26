Advertisements
Advertisements
Advertisements

التعادل يحسم ودية طنطا مع أسوان استعدادا لاستئناف الدوري

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
سارة سالم
Advertisements


حسم التعادل الإيجابي المباراة الودية بين فريقي طنطا و أسوان التي جمعتهما علي ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي، بهدفين لكل منهما.

سجل أهداف طنطا، عبدالرحمن الدح الهدف الأول في الدقيقة 22 ، وأضاف الثاني محمود مسعود بالدقيقه 24 ، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.

يذكر أن نادي طنطا يستعد لإستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز، بمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر، في مباراة ستقام بين الفريقين علي ملعب نادي طنطا.
Advertisements

أخبار تهمك

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على جنازة مبارك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "عكاظ": وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي

منذ أقل من ساعتين

خاص.. نكشف موقف وليد سليمان من المشاركة مع الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من ساعة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 20 ساعة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 21 ساعة

خبر سار للزمالك قبل موقعة الترجي النارية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

من إخراج موسيماني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة عقوبات الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:43 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

12:11 م

مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي

03:42 م

عاجل.. "عكاظ": وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

04:31 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status