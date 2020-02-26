محافظ القاهرة يوجه بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن العاصمة تعمل على ملفين هامين، وهما تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء.



وشدد "عبدالعال" خلال اجتماع المجلس التنفيذي، المنعقد حاليًا، بحضور نوابه ورؤساء الأحياء ومديري مديريات المحافظة، على رؤساء الأحياء بالأسراع في تنفيذ إجراءات التصالح في البناء وتقنين أوضاع أراضي الدولة.



وحرص محافظ القاهرة، على توجيه الشكر لرؤساء الأحياء ورئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة، على ما بذلوه خلال الأيام الماضية من جهد لسحب مياه الأمطار من الشوارع.

