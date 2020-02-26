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اجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع مديري الإدارات التعليمية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:44 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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عقد محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، اليوم الأربعاء، اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية بحضور الدكتور مراد أحمد حسن مدير عام التعليم التعليم العام والدكتورة ميمي إسحق مدير عام الشئون التنفيذية ومديري مراحل التعليم العام والفني، والتعليم الخاص والجودة التربية الخاصة والعلاقات العامة بالمديرية.

أكد وكيل تعليم الفيوم على ضرورة نشر الوعي الصحي بالمدارس، وحضور مديري الإدارات التعليمية طابور الصباح وتحية العلم بالمدارس وإلقاء كلمة حول الوعي الصحي للوقاية من الأمراض المعدية.

والتأكيد على مديري المدارس بملاحظة التلاميذ بصفة مستمرة للأعراض المرضية على التلاميذ، والتوجه مباشرة للزائرة الصحية والفحص الطبي واتخاذ الاجراءات اللازمة للعلاج فورًا.

كما صرح وكيل تعليم الفيوم، بانتهاء الكشف الطبي بمناطق الحضر بالمدارس لحملة 100 مليون صحة للكشف عن السمنة والأنيميا وقصر القامة بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، غدا الخميس، وسيتم الكشف بالمدارس بمناطق الريف في بداية الاسبوع القادم، ونبه وكيل تعليم الفيوم بضرورة التعاون المثمر والفعال مع فريق العمل بالحملة.
اجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع مديري الإدارات التعليمية
اجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع مديري الإدارات التعليمية
اجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع مديري الإدارات التعليمية
اجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع مديري الإدارات التعليمية
اجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع مديري الإدارات التعليمية
اجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع مديري الإدارات التعليمية
اجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع مديري الإدارات التعليمية
اجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع مديري الإدارات التعليمية
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