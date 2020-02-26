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خاص.. لـ"الفجر الفني" تعرف على سعر شقة أحمد زكي بعد حلقة "الإبراشي"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:56 م
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أحمد زكي
أحمد زكي
يارا أحمد
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علم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أنه يتم عرض شقة الفنان الراحل أحمد زكي، بمنطقة المهندسين للبيع بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، وكان سعر عرض الشقة وقتها ثلاث ملايين جنيه ولكن بعد عرض حلقة الإبراشي والجدال الذي حدث قاموا برفع السعر لـ٤ ملايين جنيه.

من ناحية أخري قال المستشار بلال عبد الغني، محامى وريث هيثم أحمد زكى، أن ما تم بيعه من ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي هو شقة مكتب الهرم، وأن عقد بيع الشقة، لم يشمل أي متعلقات شخصية خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي، مشيرا إلى أن ما شمله العقد عبارة عن أثاث متهالك فقط ومر عليه أكثر من 3 عقود، مشيرا إلى أن جميع المتعلقات تم نقلها ومتواجده بحوزته، عدا صندوق واحد يحتوى على أوراق ومستندات متواجد داخل الشقة التى تم بيعها وتم الاتفاق مع المالك الجديد على تواجدها داخل المكتب على سبيل الأمانة لحين عودته من السفر.
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