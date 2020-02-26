عاجل.. "عكاظ": وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، حسبما أفادت صحيفة عكاظ السعودية.





وولد الأمير الراحل في 1952، وتوفي عن عمر يناهز 68 عاماً، وهو الإبن الـ21 من أبناء الملك سعود.





هذا وعمل عضو شرف نادي النصر، في إمارة الرياض لأكثر من 25 عاماً، وتبوأ عدد من المناصب بينها رئاسة الاتحادين السعودي والخليجي لكرة السلة، إضافة إلى رئاسة الاتحاد السعودي لكرة اليد، كما كان عضواً في اللجنة السعودية الأولمبية.





ونعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد الأمير طلال، قائلًا: "اللهم اغفر لعبدك طلال بن سعود بن عبدالعزيز وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون".



