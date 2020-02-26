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الزمالك يقرر تجديد عقد كارتيرون

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:37 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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قرر مسئولو نادي الزمالك تجديد التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة والإبقاء عليه داخل النادي بعد النتائج الإيجابية التي تحققت.

وتوج الزمالك ببطولتي السوبر الافريقي ومن بعده المصري على حساب الترجي التونسي والأهلي على التوالي.
وأبدى مسئولو الزمالك رضاهم على مستوى الفريق مع كارتيرون وغياب المشاكل عن الفريق بالإضافة إلى قربه من اللاعبين وفرض شخصيته عليهم وهو ما دفعهم لاتخاذ قرار مبكر بتجديد التعاقد معه لموسم إضافي وغلق الباب على رحيله بشكل نهائي.


وجاء تفكير الزمالك في تجديد عقد كارتيرون مبكرًا بسبب الإغراءات من بعض الأندية الخليجية.
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