الأقصر تناقش الخطة العاجلة للتوعية بالقضية السكانية

عقدت سلطات محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، المعنيين لمناقشة جهود الدولة لتنظيم الأسرة والخطة العاجلة للتوعية بالقضية السكانية.



ترأس الاجتماع، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بحضور نائبه محمد عبدالقادر خيري، وعدد من المسئولين التنفيذيين وممثلين عن الجهات المختصة بذلك.



و أستعرض نشأت سعيد مدير عام المجلس الإقليمي للسكان بالأقصر، خطة المجلس والجهود المبذولة خلال الخطة السنوية التنفيذية للمحافظة، وكذا انجازات المحافظة في مجال السكان وتنظيم الأسرة لعام 2019، كما تعرض للمراكز الأكثر انجابًا في المحافظة بناءً على بيانات المحافظة ووضع خطة توعية لها.



وأكد محافظ الأقصر على أهمية الخروج من التفكير النمطي لحل مشكلة الزيادة السكانية لأنها شبح يلتهم موارد التنمية، والتفكير في دور حقيقي وفعال يؤدى لنتائج مرجوة، كما نوه محافظ الأقصر إلى أهمية وضع ضوابط لتنظيم النسل، وذلك لأنشاء أجيال سليمة ومتميزة بدنيًا وتعليميًا وصحيًا ورياضيًا ويتحمل مسئولية وطنة.



ووجه المحافظ بأهمية التنسيق بين كل المديريات والإدارات المعنية وأشراك رؤساء المدن والمراكز والقرى وعمل جدول زمنى ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج ومدى تحقيق أهدافة.



