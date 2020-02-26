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خاص.. نكشف موقف وليد سليمان من المشاركة مع الأهلي أمام صن داونز

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:35 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف مصدر مقرب داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي.

 

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تعرض وليد سليمان للإصابة بكدمة في الظهر بعد تدخل من زميله محمود وحيد خلال مران اليوم.

 

وقال المصدر إن اللاعب جاهز تمامًا لمواجهة صن داونز ومسألة مشاركته ترجع للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

 

وأضاف المصدر بأن ما حدث في مران اليوم احتكاك طبيعي يحدث في تدريبات الفريق نظرًا لرغبة الجميع في تقديم كل ما لديهم في محاولة لكسب ثقة الجهاز الفني للمشاركة في المباريات.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة من مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

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