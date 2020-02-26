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النقاز يتسلم بطاقته الدولية للمشاركة مع سودوفا الليتواني

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:33 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن أنيس بن ميم محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز نجم الزمالك السابق، عن تسلم البطاقة الدولية لموكله لبدء مشواره الكروي الجديد مع نادي سودوفا بطل ليتوانيا.

وعلق محامي حمدي النقاز عبر حسابه الالكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: الحمد الله اليوم تم الحصول على بطاقة الانتقال الدولي للاعب حمدي النقاز و أصبح مؤهلا للعب مع فريقه الجديد".

وانتقل اللاعب التونسي إلى نادي سودوفا لمدة 6 أشهر بعد فسخ تعاقده مع الزمالك في ديسمبر الماضي من طرف واحد بداعي عدم الحصول على مستحقاته المالية.
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