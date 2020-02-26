Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
قام وفد مكون من 46 سائح أجنبي بينهم 36 أمريكي وكنديين وبرتغاليين وانجليز، اليوم الأربعاء، بزيارة هرم اللاهون بالفيوم وقاموا بالدخول إلى حجرة الدفن الملكية بالهرم والتقطوا بداخلها العديد من الصور التذكارية ورافقهم عادل سعد مندي مفتش الآثار بالمنطقة.

وصرح سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم أن هرم اللاهون هو أحد أهرامات مصر، بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة 12 من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترًا على مشارف مدينة اللاهون، والتي تبعد 22 كيلو مترا عن مدينة الفيوم، كان مكسوا بالحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 48 مترًا وطول قاعدته 106 متر ويقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية.

وكان الدكتورخالد العناني وزير السياحة والاثار والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد افتتحوا حجرة الدفن في 28 يونيو الماضى والتي كان قد اكتشفها العالم الإنجليزي وليم فلندرز بترى عام 1889.

كما قام الوفد السياحي أيضا بزيارة هرم هوارة وهو أحد أهرامات مصر بناه فرعون مصر إمنمحات الثالث من ملوك الأسرة 12 بقرية هوارة على بعد 9 كم جنوب شرق مدينة الفيوم. وهو من الطوب اللبن المكسى بالحجر الجيرى. كان الارتفاع الاصلي للهرم 58 متر وطول كل ضلع 105 متر.

وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفد سياحي مصر المجلس الاعلي للآثار اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 21 ساعة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. نكشف موقف وليد سليمان من المشاركة مع الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من ساعة

رسالة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة عقوبات الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 20 ساعة

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

من إخراج موسيماني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على جنازة مبارك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي

منذ أقل من ساعتين

خبر سار للزمالك قبل موقعة الترجي النارية

منذ ساعة و نصف

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "عكاظ": وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

الأثار: لأول مرة في التاريخ نصل لحجرة الدفن داخل هرم اللاهون

عاجل.. اكتشاف مقبرة عمرها 4000 عام بجانب هرم اللاهون

"وزيري": كشفنا عن عشرات القطع الأثرية في منطقة اللاهون بالفيوم

وزير الآثار ومحافظ الفيوم يتفقدان هرم اللاهون ويفتتحان غرفة الدفن للجمهور

ضمن الفيلم الأمريكي "العودة الكبرى" التلفزيون يصور فيلمًا وثائقيًا عن هرم اللاهون

"حواس" يصور فيلم وثائقي بهرم هوارة للتلفزيون الفرنسي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:43 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

12:11 م

مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي

03:42 م

عاجل.. "عكاظ": وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

04:31 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status