وفد سياحي أمريكي وجنسيات أخرى يزورون هرمي اللاهون وهوارة بالفيوم

قام وفد مكون من 46 سائح أجنبي بينهم 36 أمريكي وكنديين وبرتغاليين وانجليز، اليوم الأربعاء، بزيارة هرم اللاهون بالفيوم وقاموا بالدخول إلى حجرة الدفن الملكية بالهرم والتقطوا بداخلها العديد من الصور التذكارية ورافقهم عادل سعد مندي مفتش الآثار بالمنطقة.



وصرح سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم أن هرم اللاهون هو أحد أهرامات مصر، بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة 12 من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترًا على مشارف مدينة اللاهون، والتي تبعد 22 كيلو مترا عن مدينة الفيوم، كان مكسوا بالحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 48 مترًا وطول قاعدته 106 متر ويقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية.



وكان الدكتورخالد العناني وزير السياحة والاثار والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد افتتحوا حجرة الدفن في 28 يونيو الماضى والتي كان قد اكتشفها العالم الإنجليزي وليم فلندرز بترى عام 1889.



كما قام الوفد السياحي أيضا بزيارة هرم هوارة وهو أحد أهرامات مصر بناه فرعون مصر إمنمحات الثالث من ملوك الأسرة 12 بقرية هوارة على بعد 9 كم جنوب شرق مدينة الفيوم. وهو من الطوب اللبن المكسى بالحجر الجيرى. كان الارتفاع الاصلي للهرم 58 متر وطول كل ضلع 105 متر.



