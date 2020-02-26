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تامر حسني يصل السعودية استعدادًا لحفله غدًا (صور)

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:50 م
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تامر حسني
تامر حسني
نور طلعت
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وصل الفنان تامر حسني، منذ ساعات قليلة إلى جده، وذلك استعدادًا لحفل غدًا وكان في استقباله الجمهور وبعض الشخصيات الهامة في مدينة جدة.

ويقدم حسني، في حفل غدًا عدد كبير من أغانيه القديمة والجديدة، ويعد الحفل على هامش أكبر الفعاليات بالمملكة العربية السعودية "مهرجان JTTX الموسيقي" في جدة.

ويشاركه في الحفل المطرب العالمي أكون، والمطرب ناصيف زيتون.

ثم يعود تامر صباح اليوم الذي يليه إلى القاهرة استعدادًا لحفل الافتتاح الرسمي لزد بارك في الشيخ زايد، والذي وقع عقوده منذ فترة طويلة، كما يحيا أيضًا في نفس اليوم حفل زفاف بأحد الفنادق الضخمة بالقاهرة.

وفي سياق آخر تستعد الكويت لاستقبال كبار نجوم مصر والوطن العربي، لإحيائهم مهرجان KMT في حلبة السيارات بعريفجان تحت رعاية "روتانا" والذي تبدأ فعالياته يوم 5 مارس المقبل حتى يوم 14 مارس WOW وذلك بمدينة الكويت لرياضة المحركات على مسرح.

وتبدأ أولى فعاليات المهرجان يوم الخميس 5 مارس مع الفنان تامر حسني، والفنانة إليسا، حيث يقدما كلا منهما مجموعة كبيرة من أبرز الأغاني، ومن المؤكد ان يشهد الحفل حضور جماهيري ضخم.

تامر حسني يصل السعودية استعدادًا لحفله غدًا (صور)
تامر حسني يصل السعودية استعدادًا لحفله غدًا (صور)
تامر حسني يصل السعودية استعدادًا لحفله غدًا (صور)
تامر حسني يصل السعودية استعدادًا لحفله غدًا (صور)
تامر حسني يصل السعودية استعدادًا لحفله غدًا (صور)
تامر حسني يصل السعودية استعدادًا لحفله غدًا (صور)
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