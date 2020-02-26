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محافظ الدقهلية إلى التنفيذيين: الأداء لا يرضيني وسننجح كفريق وليس أفراد منعزلين

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:29 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم المجلس التنفيذي بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي في المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على أننا كلنا هنا لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن المجلس التنفيذي ينعقد لمناقشة مشاكل المواطنين ووضع الحلول لها دون تأخير أو تباطؤ وأنه لا يقبل بغياب أي مسئول عن المجلس إلا لسبب قهري.

وأوضح أن أداء البعض في الجهاز التنفيذي لا يرضيه حتى اليوم وأن مستوى الإنجاز منخفض عن المأمول،مشيرا إلى أننا سننجح كفريق وليس أفراد منعزلين.

وقال محافظ الدقهلية أن الرقابة هدفها تقويم الأداء والتصدي للمخالفات ومنع الفساد في مختلف القطاعات ولابد من استمرارها بصفة دورية، وأشار إلى أن هدفه الرئيسي وضع مخطط استراتيجي دائم للنهوض بمرافق المحافظة وليس مجرد عمل روتيني يومي.

وأكد محافظ الدقهلية أنه ليس من المقبول استمرار إيجار أصول الدولة بأسعار عهود مضت فهذا إهدار للمال العام، ووجه باعادة تقييم تلك الأسعار بما يتناسب مع السعر السوقي العادل دون إجحاف ودون إهدار لأموال الدولة.

وشدد محافظ الدقهلية عل أن أداء الأعمال ليس مجرد مخاطبات وإنما أداء ملموس وتحقيق المطلوب وأن تنفيذ الأعمال لابد أن يكون وفقا لبرنامج زمني محدد،ووجه لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برد الشئ لأصله أولا بأول بمجرد انتهاء الأعمال وعدم ترك الشوارع غير ممهدة،وأنه على كل رئيس مدينة ومركز المرور الميداني اليومي.

وعرض الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عددا من المشروعات المطلوب التصديق عليها خلال الاجتماع ووافق المجلس على عرض المخطط التفصيلي لمقابر مدينة جمصه،وتخصيص قطعة أرض مساحتها 3 آلاف متر مربع التابعة للوحدة المحلية بقرية النسايمة مركز المنزلة لإنشاء مدرسة ثانوي عام.

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص دور أرضي مساحته 100 متر مربع بمجمع خدمات العزيزة مركز المنزلة ليكون مقرا للشئون الاجتماعية بالعزيزة،والموافقة على تخصيص شقة مساحتها 100 متر مربع بالدور الأول العلوي بقرية نوسا الغيط مركز أجا لإقامة سجل مدني.
محافظ الدقهلية إلى التنفيذيين: الأداء لا يرضيني وسننجح كفريق وليس أفراد منعزلين
محافظ الدقهلية إلى التنفيذيين: الأداء لا يرضيني وسننجح كفريق وليس أفراد منعزلين
محافظ الدقهلية إلى التنفيذيين: الأداء لا يرضيني وسننجح كفريق وليس أفراد منعزلين
محافظ الدقهلية إلى التنفيذيين: الأداء لا يرضيني وسننجح كفريق وليس أفراد منعزلين
محافظ الدقهلية إلى التنفيذيين: الأداء لا يرضيني وسننجح كفريق وليس أفراد منعزلين
محافظ الدقهلية إلى التنفيذيين: الأداء لا يرضيني وسننجح كفريق وليس أفراد منعزلين
محافظ الدقهلية إلى التنفيذيين: الأداء لا يرضيني وسننجح كفريق وليس أفراد منعزلين
محافظ الدقهلية إلى التنفيذيين: الأداء لا يرضيني وسننجح كفريق وليس أفراد منعزلين
محافظ الدقهلية إلى التنفيذيين: الأداء لا يرضيني وسننجح كفريق وليس أفراد منعزلين
محافظ الدقهلية إلى التنفيذيين: الأداء لا يرضيني وسننجح كفريق وليس أفراد منعزلين
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