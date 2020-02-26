مارادونا يتمنى انضمام ميسي إلى نابولي

تمنى دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، انتقال مواطنه وخليفته في الملاعب ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة إلى نابولي الإيطالي.

وذكر موقع ‘‘فوتبول إيطاليا‘‘، أن مارادونا قال للصحفيين قبل مباراة فريقه خيمناسيا لا بلاتا في كأس الأرجنتين ضد سبورتيفو باراكاس، كنت أتمنى مواجهة ميسي، لقد ذهب إلى ملعب سان باولو وهو بحالة ركود.

وأكمل، لم يعِش ميسي أبدًا تلك التجربة التي خضتها في نابولي، ولكنه يمكنه أن يلعب بأمان في نابولي.

وأضاف ، ميسي لن يستطيع أن يفعل ما فعلته هناك، دعونا نكون واضحين، ولكنني أتمنى أن يمتلك شعب النابوليتانو لاعبًا مثل ميسي.





ولعب مارادونا مع نابولي من عام 1984 إلى عام 1991، وحصل على ألقاب الاسكوديتو، كأس إيطاليا والدوري الأوروبي أثناء فترته في البارتينوبي.