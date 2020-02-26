أحمد الجروان ينعي مبارك: قدم عملا عظيما لخدمة الأمة العربية

تقدم أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربي السابق، بالعزاء للشعب المصري ولأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وللأمة العربية على فقدان هذا القائد العربي المهم جدًا في تاريخ الامة العربية ومصر تحديدًا- على حد قوله-.





وأكد "الجروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس مبارك، قدم عمل عظيم لخدمة الأمة العربية والشعب المصري، وشارك في صناعة مستقبل مصر، ومشاركة الراحل مبارك لرغبة الشعب المصري في الانتقال لمرحلة جديدة من خلال استجابته للتنحي وتسليم الحكم للجيش كان لها دور هام في تجنيب البلاد أمور كثيرة.



