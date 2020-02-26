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مواعيد مؤتمرات وتدريبات الأهلي وصن داونز

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:02 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن مواعيد مؤتمرات وتدريبات فريقي الأهلي وصن داونز بطل جنوب أفريقيا، قبل موقعة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

ويستضيف الأهلي، نظيره صن داونز مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في لقاء دهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وتقرر أن يكون المران الرئيسي لفريق النادي الأهلي على ملعب النادي الأهلي بالجزيرة "التتش" في الرابعة عصر يوم الجمعة، ويستمر حتى الخامسة مساء، على أن يكون مران صن داونز بملعب استاد القاهرة الدولي، في اليوم السابق، الخميس، في السابعة مساء ويستمر حتى الساعة الثامنة، وتقرر فتح التدريبين لمدة ١٥ دقيقة لوسائل الإعلام.

 

وسيكون مؤتمر مدرب الأهلي في السادسة إلا الربع من مساء الخميس بقاعة مؤتمرات استاد القاهرة الدولي، على أن يعقبه مؤتمر مدرب صن داونز في السادسة والنصف مساء.

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