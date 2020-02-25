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استياء في شبرا الخيمة .. والأهالي يصرخون "بنغرق في شبر ميه"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:58 م
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بوابة الفجر
محمد شوقي
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سادت حالة من الاستياء بين أهالي شبرا الخيمة وخاصة منطقة قسم أول وأحياء أم بيومي والمنشية وبيجام في ظل معاناتهم من مشاكل المرور مع كل مرة تهطل فيها الأمطار .
وناشد أهالي منطقة "أم بيومي" الحي والمحافظة بالتدخل قائلين "بنغرق في شبر ميه" في ظل عدم وجود أي سيارات لشفط مياه الأمطار أو أي تحرك من المسئولين لإعادة تهيئة الشارع من جديد .
وهذه المرة حدثت أزمة كبيرة بالمنطقة بعد إنفجار كابل كهرباء عمومي في ظل وجود مياه الأمطار وأصاب أحد المارة بـ"عربة كارو" ليتعرض للإصابة ويتم إنقاذه فيما توفى الحصان الذي كان يجر العربة .
ولجأ أهالي المنطقة لمراسل "الفجر" لعرض المشكلة بعد أن حاولوا الاتصال بأي من مسئولي الحي أو شركة الكهرباء لكن لم يتجاوب معهم أحد .
استياء في شبرا الخيمة .. والأهالي يصرخون "بنغرق في شبر ميه"
استياء في شبرا الخيمة .. والأهالي يصرخون "بنغرق في شبر ميه"
استياء في شبرا الخيمة .. والأهالي يصرخون "بنغرق في شبر ميه"
استياء في شبرا الخيمة .. والأهالي يصرخون "بنغرق في شبر ميه"
استياء في شبرا الخيمة .. والأهالي يصرخون "بنغرق في شبر ميه"
استياء في شبرا الخيمة .. والأهالي يصرخون "بنغرق في شبر ميه"
استياء في شبرا الخيمة .. والأهالي يصرخون "بنغرق في شبر ميه"
استياء في شبرا الخيمة .. والأهالي يصرخون "بنغرق في شبر ميه"
استياء في شبرا الخيمة .. والأهالي يصرخون "بنغرق في شبر ميه"
استياء في شبرا الخيمة .. والأهالي يصرخون "بنغرق في شبر ميه"
استياء في شبرا الخيمة .. والأهالي يصرخون "بنغرق في شبر ميه"
استياء في شبرا الخيمة .. والأهالي يصرخون "بنغرق في شبر ميه"
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