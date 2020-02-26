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بـ 2000 جنيه في الساعة.. ضبط شاذ جنسيًا بالعجوزة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:00 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيريني صفوت
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شاب شاذ جنسيًا، يُدعى "أحمد.م" ٣٢ عامًا، حيث أنشأ صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الشذوذ الجنسي واستقطاب الزبائن بمنطقة العجوزة، مقابل مبلغ مادي 2000 جنيه في الساعة.

كانت البداية بتقنين الإجراءات وجمع المعلومات والتحريات، حيث اتصل أحد الأشخاص بالمتهم للتواصل معه على أنه يريد ممارسة الشذوذ معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وضبط المتهم والقبض عليه.

وبمواجهته اعترف بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لراغبي المتعة الجنسية، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.
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