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هل خدع "رمضان" جمهوره بفيديو داخل منزل سفيرة مصر في أمريكا؟!

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:55 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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 أزمة جديدة يواجهها الممثل محمد رمضان، وذلك بعد نشره فيديو له زعم فيه أنه داخل منزل سفيرة مصر في أمريكا لُيلهي به الجمهور عن الأزمات الأخيرة التي واجهها.

 

واستغل "رمضان" عدم امتلاك البعض من المعلومات الكافية، وتلاعب بالألفاظ من خلال مقطع فيديو قديم يعود لشهر أغسطس الماضي، أعاد نشره منذ أسبوع عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، وعلق عليه: "بعد العشا قولنا نفرفش كان يوم جميل في منزل سفيرة مصر في لوس أنجلوس".

 

وانهالت التعليقات من قبل جمهوره حيث لم يشكك أحد في المعلومة الذي سجلها رمضان، وفي الحقيقة رمضان حاول الزج باسم السفير المصري بأمريكا في هذا التوقيت لتهدئه غضب الجمهور منه واختلاق ترند في صالحه.

 

"الفجر الفني" يكشف إدعاءات رمضان بتواجده في منزل سفيرة مصر في"لوس انجلوس"، من خلال النقاط الآتية:-

 

أولاً: مصر ليس لديها سفيرة في أمريكا، وإنما سفير يُدعى ياسر رضا

 

ثانيًا: يتواجد السفير المصري في "واشنطن" وليس "لوس أنجلوس".

 

ثالثًا: رمضان كان متواجد منذ عدة شهور في منزل قنصل مصر العام السابقة لمياء مخيمر في "لوس أنجلوس"، حيث يتولى هذا المنصب حالياً القنصل أحمد شاهين.

 

ويواجه رمضان، في هذه الفترة موجة غضب شديدة من قبل الجمهور بعد قرار سلطة الطيران المدني المصري، بفصل الطيار أشرف أبو اليسر، نهائيًا، وأن القرار لا رجعة فيه، بعدما سمح للفنان محمد رمضان بالدخول إلى قمرة القيادة أثناء رحلة خاصة والتقاط مشاهد مصورة.

 

كما أصدر نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر قراراً بمنع إحياء محمد رمضان لحفلات غنائية داخل مصر، وتلقى عدد من الدعوات القضائية من قبل كبار محامين مصر، لمنعه من التمثيل والغناء لتقديمه محتوى فني غير لائق على حد وصفهم.

 

بالإضافة إلى قيام عدد كبير يقترب من المليون بحملة عبر مواقع السوشيال ميديا تهدف إلى مقاطعته.

هل خدع "رمضان" جمهوره بفيديو داخل منزل سفيرة مصر في أمريكا؟!
هل خدع "رمضان" جمهوره بفيديو داخل منزل سفيرة مصر في أمريكا؟!
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