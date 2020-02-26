خبر سار للزمالك قبل موقعة الترجي النارية

تلقى الجهاز الفني للنادي الزمالك، خبرا سارا، قبل مواجهة الترجي التونسي المرتقبة، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.









ويستقبل نادى الزمالك نظيره الترجى التونسى، على استاد القاهرة، فى ذهاب الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبلة.









وتأكد جاهزية ثلاثي الفريق محمد عبد الشافى، ويوسف أوباما، وحازم إمام لخوض اللقاء، بعد الإصابات التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة.







