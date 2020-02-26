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خبر سار للزمالك قبل موقعة الترجي النارية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:51 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى الجهاز الفني للنادي الزمالك، خبرا سارا، قبل مواجهة الترجي التونسي المرتقبة، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.


ويستقبل نادى الزمالك نظيره الترجى التونسى، على استاد القاهرة، فى ذهاب الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبلة.

 

وتأكد جاهزية ثلاثي الفريق محمد عبد الشافى، ويوسف أوباما، وحازم إمام لخوض اللقاء، بعد الإصابات التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة.

 

وكان ثلاثى الزمالك، قد اشتكى من بعض الإجهاد خلال الفترة الماضية، قبل أن يؤكد الطاقم الطبى للزمالك جاهزيتهم لخوض اللقاء ولحاقهم بالمباراة.
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