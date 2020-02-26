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واشنطن تتجاهل "كورونا" في اتفاقها التجارى مع بكين

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:45 م
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بوابة الفجر
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قال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي "إنه لا يتوقع أن يكون لفيروس كورونا تأثير مهم في اتفاق المرحلة 1" التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن قد يتغير الوضع مع ورود مزيد من البيانات في الأسابيع المقبلة.


وحذر منوتشين من القفز إلى استنتاجات بشأن أثر ما وصفه "بمأساة إنسانية" في الاقتصاد العالمي أو قرارات الشركات حيال سلاسل التوريد، مبينا أنه من السابق لأوانه معرفة ذلك بكل بساطة.


وذكر أن الصين تركز في الوقت الحالي على الفيروس، لكن واشنطن ما زالت تتوقع أن تفي بكين بالتزاماتها بشراء مزيد من السلع والخدمات الأمريكية بموجب الاتفاق. وتابع "لا أتوقع أن يكون لذلك تأثير في المرحلة 1، استنادا إلى كل ما نعرفه الآن وما وصل إليه الفيروس، لا أتوقع أن يكون هناك تأثير مهم".


وأضاف "بالطبع قد يتغير ذلك مع تطور الوضع، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة سيكون لدينا تقييم أفضل مع توافر بيانات أكثر عن معدل انتشار الفيروس".


وذكر أن التفشي قد يرجئ بدء مفاوضات تعميق اتفاق التجارة مع بكين والتوصل إلى اتفاق المرحلة 2، لكنه أوضح أنه ليس قلقا حيال ذلك في الوقت الحالي.
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الكلمات المفتاحية

واشنطن فيروس كورونا الاتفاق التجارى الصيني الاتفاق التجارى

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