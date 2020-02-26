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الرئيس الأوكراني يشير إلى تعديل حكومي محتمل

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:33 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى أنه سيتم تعديل محتمل لحكومته، اليوم الأربعاء، وقالت وسائل الإعلام المحلية، إنه قد يشمل إقالة رئيس الوزراء أوليكي هونشاروك، لصالح رجل الأعمال والسياسي المخضرم سيرهي تيهيبكو.

وقال زيلينسكي ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان قد التقى "تيهيبكو" حول منحه منصب حكومي: "أنا أجرى مقابلات مع العديد من الأشخاص حاليًا. كما قابلت السيد تيهيبكو. إنها حقيقة."، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وصرح مصدر مطلع على الوضع، بأن العمل في مكتب رئيس الوزراء كان يجري كالمعتاد، مضيفا، أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت هناك جهود مستمرة لإزالة هونتشروك.

تراجعت الثقة في حكومة "زيلينسكي" منذ أن حقق الممثل والكوميدي انتصارًا ساحقًا مفاجئًا في الانتخابات العام الماضي ووعدًا بالقضاء على الفساد وإنهاء الحرب مع المتمردين المدعومين من روسيا في منطقة دونباس الشرقية.

ووفقًا لمسح أجرته مؤسسة فكرية مركز Razumkov مقرها كييف: "لكن التقدم على أي من الجانبين كان غير مكتمل، وبينما يبقى زيلينسكي البالغ من العمر 42 عامًا أكثر السياسيين قابلية للانتخاب في أوكرانيا، فقد انخفضت درجة الثقة العامة من علامة مائية عالية بلغت 79٪ في سبتمبر إلى 51٪ في فبراير".

تم تسليط الضوء على موقف Honcharuk بالفعل في يناير بعد تسريب تسجيل صوتي محرج أشار إلى أنه انتقد الرئيس في اجتماع مغلق مع وزير المالية والبنك المركزي.

سيأتي أي تعديل في الوقت الذي تحاول فيه أوكرانيا ضمان الإفراج عن مليارات الدولارات في شكل قروض من صندوق النقد الدولي، وهي خطوة تتوقف على تقدم كييف في تمرير الإصلاحات ومعالجة الكسب غير المشروع.



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