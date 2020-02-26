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"محلية البرلمان" توصي بتطوير المزلقانات والطرق ببني سويف

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:49 م
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بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، لمناقشة عدة طلبات احاطة مقدمة من النائب علي أبو دولة نائب بني سويف بشأن تطوير وتحديث قصر ثقافة مركز ومدينة الفشن، ومناقشة سوء حالة مزلقان الفشن وتهالك كوبريي المحطة والإبراهيمية، وتحديث وتطوير مزلقان سكة حديد الفنت وكوبري الإبراهيمية خاصة وإنه تم إدراجه في خطة 20172018، بالإضافة إلى إنشاء كوبري على مصرف مغاغة بالفشن مركز الفشن.

من جانبها أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بتطوير بعض مزلقانات السكة الحديد ذات الحالة السيئة، وتوسعة وتطوير بعض الطرق واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير معايير السلامة والأمان، لمنع تكرار حوادث الطرق، والحفاظ علي أرواح المواطنين.

كما أوصت اللجنة الدينية، بتأييد مطلبه بإذاعة واستخدام مكبرات الصوت بالمساجد في صلاة التراويح والتهجد بشهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة تقدم به ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن مركز أبو حماد والقرين، بمحافظة الشرقية، بشأن عدم تعيين عدد من ائمة المساجد، ومنع إذاعة التراويح عقب مكبرات الصوت. 

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الكلمات المفتاحية

محلية البرلمان كباري طرق بني سويف

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