تأجيل دعوى الطيار أبو اليسر ضد محمد رمضان

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله بـ 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها "رمضان" وهو على متن طائرة كان يقودها "أبو اليسر"، إلى جلسة الأربعاء 4 من مارس، لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.



