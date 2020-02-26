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تأجيل دعوى الطيار أبو اليسر ضد محمد رمضان

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:46 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مـروة هيـكل
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أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله بـ 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها "رمضان" وهو على متن طائرة كان يقودها "أبو اليسر"، إلى جلسة الأربعاء 4 من مارس، لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.

وذكرت الدعوى، أن محمد رمضان استغل الصورة في الترويج لنفسه، بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.
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الكلمات المفتاحية

محمد رمضان الفجر أشرف أبو اليسر

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