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عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:43 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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سقط وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أرضية ملعب التتش بالجزيرة، خلال التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء سقوط سليمان، بعد تعرضه لإصابة في الظهر عقب تدخل قوي من محمود وحيد ظهير أيسر الفريق، قبل أن يتوجه الطبيب نحوه للإطمئنان عليه.

وحرص خالد محمود طبيب الفريق، التوجه إلى سليمان ومعالجته على أرضية الملعب قبل أن يطمئن عليه، ويستكمل المران بدون أي مشاكل.

وحذر فايلر، اللاعبين من التدخلات القوية خلال التدريبات، منعًا للتعرض أحدهم لأي إصابات قبل المواجهة الإفريقية الهامة.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
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