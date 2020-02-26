انتحار شاب في مركز لعلاج الإدمان بالإسكندرية

انتحر شاب في العقد الثالث من عمره، شنقًا داخل إحدى دورات المياه الخاصة بأحد مراكز علاج الإدمان والطب النفسي في الإسكندرية، اليوم الأربعاء.





تلقى اللواء سامى غنيم، مدير الأمن، بلاغًا من مأمور قسم شرطة العامرية، يفيد بانتحار شاب داخل إحدى مراكز علاج الإدمان والطب النفسى بغرب المحافظة.



وبالفحص تبين وجود جثة المدعو "م ا م"، داخل إحدى دورات المياه الخاصة بالمركز، مشنوقًا، مستخدمًا حبلًا خاص بحقيبته، طرفه الأول ملفوف حول عنقه وطرفه الآخر مثبت بنافذة دورة المياه، ويرتدى كامل ملابسه ويوجد سحجات حول رقبته.



وبمعاينة الجثة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وبسؤال أهليته، أكدوا أنه مريض ويعالج من الإدمان بالمركز، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في الوفاة.





تم تحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.