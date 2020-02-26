"دينية البرلمان" توصي بإذاعة صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت

قال ثروت سويلم، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد، إن هناك ما يقرب من ٣ آلاف خطيب يعملون بمكافأة شهرية 143 جنيها، ولم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، ولم يتم تثبيتهم بالوزارة، مؤكدا على أهمية أن يكون لهؤلاء الأولوية في التعاقد في مسابقات الوزارة وتحسين مستوى الأجور.





وطالب سويلم في طلب الإحاطة الثاني، اليوم الأربعاء، إعادة النظر في قرار وزير الأوقاف الذي أصدره العام الماضي بمنع إذاعة صلاة التراويح والتهجد عبر مكبرات الصوت في المساجد، متسائلا هل يعقل حرمان المصريين من أهم معالم وروحانيات شهر رمضان؟.