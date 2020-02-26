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"دينية البرلمان" توصي بإذاعة صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:35 م
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أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
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قال ثروت سويلم، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد، إن هناك ما يقرب من ٣ آلاف خطيب يعملون بمكافأة شهرية 143 جنيها، ولم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، ولم يتم تثبيتهم بالوزارة، مؤكدا على أهمية أن يكون لهؤلاء الأولوية في التعاقد في مسابقات الوزارة وتحسين مستوى الأجور. 

وطالب سويلم في طلب الإحاطة الثاني، اليوم الأربعاء، إعادة النظر في قرار وزير الأوقاف الذي أصدره العام الماضي بمنع إذاعة صلاة التراويح والتهجد عبر مكبرات الصوت في المساجد، متسائلا هل يعقل حرمان المصريين من أهم معالم وروحانيات شهر رمضان؟.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها لطلب الإحاطة التي تقدم به ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن مركز أبو حماد والقرين، بمحافظة الشرقية، بشأن عدم تعيين عدد من أئمة المساجد، ومنع إذاعة التراويح عقب مكبرات الصوت. 

وأوصت اللجنة الدينية، بتأييد مطلبه بإذاعة واستخدام مكبرات الصوت بالمساجد في صلاة التراويح والتهجد بشهر رمضان المبارك.
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مكبرات الصوت مجلس النواب ثروت سويلم الفجر إذاعة الترويح

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