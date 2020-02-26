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روسيا تمدد احتجاز جندي البحرية الأمريكي السابق

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:13 م
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مـحــمد حســــــــــين
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قضت محكمة في موسكو بأن أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية السابق المتهمين بالاعتداء على ضباط الشرطة الروسية قبل ستة أشهر في الصيف الماضي يجب أن يظل قيد الاحتجاز.

وأكدت المحكمة احتجاز تريفور ريد، 28 عامًا، على موقعها على الإنترنت، اليوم الأربعاء، قائلة، إن قضيته ستُنظر بعد ذلك في المحكمة في 11 مارس، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامي ريد وعائلته للتعليق. تهمة ضده يحمل عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.

تريفور ريد، 28 عامًا، من تكساس، اعتقل في موسكو في أغسطس. لكن قضيته، التي يمكن أن تكون مصدر إزعاج آخر في العلاقات الأمريكية الروسية المتوترة، لم تنشر على الملأ حتى التقارير التي صدرت في وقت متأخر يوم الثلاثاء من قبل صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة أنباء تاس.

استشهدت وكالة "تاس" بمواد القضية القائلة، إن ريد متهم بمهاجمة ضباط الشرطة في سيارة بعد أن احتجزوه في عنوان حيث كان مخمورا، وأنكر المزاعم خلال التحقيق الأولي.

وقال والد ريد لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه والدفاع يعتقدان أن الادعاءات كاذبة. ودعا الحكومة الأمريكية للنظر في القضية.

ولم تعلق السفارة الأمريكية في موسكو على الفور، لكنها قالت، إنها مررت طلبًا من "رويترز" للتعليق على واشنطن.

استشهدت صحيفة "نيويورك تايمز" ببيان من أقارب "ريد"، قائلًا، إن جندي البحرية الأمريكي السابق زار موسكو في شهر مايو لتعلم اللغة الروسية وقضاء بعض الوقت مع صديقته الروسية، التي قابلها في اليونان.

وقالت، إنه تم استدعاء الشرطة بعد حفلة في 15 أغسطس حيث كان ريد يشرب الفودكا ويغضب، مضيفة، أن صديقة ريد وغيرها اتصلوا بالشرطة لمنعه من التعرض للاذى.

علاقات موسكو مع واشنطن وصلت إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة وتوترت بسبب قضيتين بارزتين ضد مواطنين أمريكيين.

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