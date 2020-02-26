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يوفنتوس ضد ليون الليلة 26/2/2020 في دوري ابطال اوروبا | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:30 م
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يوفنتوس ضد ليون في دوري ابطال اوروبا
يوفنتوس ضد ليون | يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليون الفرنسي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "جروباما ستاديوم"، في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري ابطال اوروبا لموسم 2020/2019.
موعد مباراة يوفنتوس ضد ليون في دوري ابطال اوروبا
ستُقام مباراة يوفنتوس ضد ليون في دوري ابطال اوروبا مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 10 مساًء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد ليون في دوري ابطال اوروبا
وسيتم إذاعة مباراة يوفنتوس ضد ليون في دوري ابطال اوروبا حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 2" الرياضية المشفرة beIN SPORTS HD 2.
التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد ليون في دوري ابطال اوروبا
ومن المتوقع أن يبدأ ليون مباراته بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: أنتوني لوبيز.
خط الدفاع: فيرناندو ماركال - يواكيم أندرسين - مارسيلو أنطونيو - كيني تيتي.
خط الوسط: برونو جيمارايش - تياجو مينديش - حسام عوار.
خط الهجوم: ماكسويل كورنيه - موسى ديمبيلي - بيرتراند تراوري.
ومن المتوقع أن يبدأ يوفنتوس مباراته بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: دانيلو لويز - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - أليكس ساندرو.
خط الوسط: بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - خوان كوادرادو.
ويسعى الفريق الفرنسي لتحقيق الفوز بأي ثمن للحفاظ على حظوظه في التأهل حتى مباراة العودة، وسيتغل ليون عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في التأهل.
وعلى الجانب الآخر، يحاول يوفنتوس حسم الأمور في مباراة الذهاب مستغلًا فارق الخبرات الكبير بينه وبين أصحاب الأرض، وبالأخص في ظل وجود الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي اعترف مدرب ليون بأنه لا يجد أي خطة أو طريقه لإيقافه سوى عدم دخوله فرنسا من الأساس.
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