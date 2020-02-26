Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليلى علوي ومدحت صالح ضيفا برنامج "سهرانين".. الجمعة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:30 م
Advertisements
ليلى علوي ومدحت صالح
ليلى علوي ومدحت صالح
أحمد رمضان متولي
Advertisements

يستضيف الفنان أمير كرارة، الفنانة ليلى علوي والفنان مدحت صالح، في الموسم الجديد من برنامجه "سهرانين"، على قناة ON، يوم الجمعة المقبل.

 

يتناول اللقاء أحاديث عن كواليس أعمالهما الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضا لها. كما تروي ليلى علوي مواقف هامة في مسيرتها الفنية، ومع زملائها النجوم.

 

يبث اللقاء يوم الجمعة، الموافق 28 فبراير، على قناة ON، في تمام الساعة 11 مساءً.

Advertisements

أخبار تهمك

قرارات عاجلة من لجنة الانضباط ضد النصر والهلال والشباب

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 16 ساعة

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. انهيار أحد محبي مبارك في محيط مسجد المشير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

"سرطان في الإثنى عشر".. أسرار خطيرة عن مرض مبارك النادر

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 19 ساعة

من إخراج موسيماني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

حازم إمام ينتقد غلاف الأهرام الرياضي

منذ ساعة و 27 دقيقة

رسالة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة عقوبات الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 19 ساعة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

من إخراج موسيماني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز ضد الأهلي

01:30 م

حازم إمام ينتقد غلاف الأهرام الرياضي

02:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status