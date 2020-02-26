ليلى علوي ومدحت صالح ضيفا برنامج "سهرانين".. الجمعة

يستضيف الفنان أمير كرارة، الفنانة ليلى علوي والفنان مدحت صالح، في الموسم الجديد من برنامجه "سهرانين"، على قناة ON، يوم الجمعة المقبل.

يتناول اللقاء أحاديث عن كواليس أعمالهما الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضا لها. كما تروي ليلى علوي مواقف هامة في مسيرتها الفنية، ومع زملائها النجوم.

يبث اللقاء يوم الجمعة، الموافق 28 فبراير، على قناة ON، في تمام الساعة 11 مساءً.