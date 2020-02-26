سقوط ضحايا بانفجار لغم في الحسكة شمال سوريا

انفجر لغم أرضي في آلية تابعة لشركة كهرباء الحسكة شمال شرق سوريا، ما أدى إلى إصابة عدد من العمال، وفقًا لما أعلنته وزارة الكهرباء السورية، اليوم الأربعاء.

وذكرت الشركة العامة لكهرباء الحسكة، في بيان لها، أن الآلية التي رافقتها الشرطة العسكرية الروسية كانت تقل عاملين بالشركة للقيام بمهمة إصلاح خط كهرباء في محيط بلدة أبو راسين.

وأضاف البيان، أن إصابات العاملين بسيطة وأنهم يتلقون الإسعافات، بينما كانت الأضرار بالغة في الآلية.

وكشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن عدد العاملين المصابين هو 3 أشخاص.