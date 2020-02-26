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الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل موقعة صن داونز

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:25 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء حضور الخطيب، في إطار حرصه خلال الأيام الماضية على التواجد وسط اللاعبين من أجل منحهم مزيد من الثقة قبل المواجهة المرتقبة.

وعقد بيبو جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي، تحدث خلالها عن مستجدات المرحلة المقبلة، مطالبًا اللاعبين بعبور مباراة صن داونز، والانتقال لدور النصف نهائي من البطولة.

كما طالب الخطيب اللاعبين، بعدم الانشغال بما يدور من أحداث خارجية، ونسيان الفترة الماضية والتركيز فقط من أجل إسعاد الجماهير الحمراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
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