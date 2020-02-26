انخفاض سعر سهم "أرامكو" اليوم الأربعاء

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 0.6 % عند 7711 نقطة (- 47 نقطة)، مسجلًا أدنى إغلاق في 4 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليار ريال.



وانخفض سهم “أرامكو السعودية” اليوم الأربعاء بنحو (0.15 %) عند 33.45 ريال للسهم.



فيما تصدر سهم “مجموعة السريع” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى عند 14.72 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 7.5 مليون سهم هي الأعلى منذ الإدراج في السوق.



شركة النفط "أرامكو"

هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.



وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقًا لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.



فيما رجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.