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دبلوماسي سابق: العلاقات المصرية القبرصية شهدت طفرة منذ تولي السيسي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:24 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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علق السفير محمد عبد الحكم، سفير مصر الأسبق في قبرص، على تصريح السفير القبرصي، ببدء تسيير رحلات طيران مباشرة للقاهرة اعتبارًا من أبريل المقبل، قائلا إن العلاقات المصرية القبرصية متميزة وشهدت طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهام منصبه في يونيو 2014، وكان أول رئيس مصري يقوم بزيارة قبرص.

وأضاف "عبد الحكم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن هناك مجالات كبيرة للتعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وقبرص، خاصة في مجالات الطاقة وتسييل الغاز، حيث أن مصر ستقوم بتسييل الغاز المكتشف في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بوحدات الإسالة المصرية؛ لكونها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها بنية تحتية لإسالة الغاز.

وتابع: أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قبرص سترتقى الفترة القادمة للمستوى المتميز للعلاقات السياسية القائمة بين الدولتين، منوهًا بأن إعادة فتح مكتب للتمثيل التجاري بالسفارة المصرية في قبرص، وفتح مكتب للتمثيل التجاري بالسفارة القبرصية في مصر وهذا يعطي زخم كبير للعلاقات التجارية بين البلدين.
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الكلمات المفتاحية

قبرص دبلوماسي الفجر الطيران السيسي

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