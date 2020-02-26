هيئة الجوازات تحتفل بذكرى اليوم الوطني السعودي

شاركت المديرية العامة للجوازات بجميع إداراتها في المنافذ الجوية والبرية بالاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 59 لدولة الكويت الشقيقة.



وتوشحت كاونترات صالات الجوازات في مطارات المملكة والمنافذ البرية بالأعلام الوطنية للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة، حيث قامت الجوازات بالترحيب بالمسافرين القادمين إلى المملكة، وتوديع المغادرين إلى دولة الكويت، وإقامة العديد من الفعاليات وتقديم الأعلام والهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة للأشقاء الكويتيين،التي تعد عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.



وتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفاء المنافذ الدولية السعودية بالأشقاء في دولة الكويت بمناسبة يومهم الوطني المجيد، ومشاركتهم أفراحهم، مما يعكس مدى التلاحم بين الأشقاء الخليجيين قيادةً وشعبًا، متمنين لهم دوام الأمن والرخاء والازدهار.



الجوازات السعودية:



هي قطاع يتبع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتقدم خدمات الإقامة في المملكة والقدوم إليها والمغادرة منها، وأعمال إصدار الجواز السعودي.



نشأة الجوازات

كانت في بداياتها في مكة المكرمة تابعة للمديرية العامة للشرطة السعودية التي نُظمت في عام 1343هـ، ثم في عام 1380هـ انفصلت عن المديرية العامة للأمن وأخذت مسمى المديرية العامة للجوازات والجنسية، ثم في عام 1391هـ، تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تحويل المديرية إلى جهاز عسكري بإنشاء معهد الجوازات، وكان الهدف منه تأهيل القوى البشرية عسكريًا للقيام بأعمال الجوازات، وفي عام 1395هـ تم تحويل المديرية العامة للجوازات إلى وكالة وزارة الداخلية للجوازات والأحوال المدنية، وفي عام 1402هـ تم فصل الأحوال المدنية عن المديرية العامة للجوازات؛ فالأولى مدنية والثانية عسكرية.



مهام المديرية العامة للجوازات

استقبال طلبات الحصول على جوازات سفر سعودية عن طريق إدارات الجوازات في المملكة وإصدارها لمن تتوافر فيهم الشروط النظامية.

تنظيم سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة وإنهاء إجراءات مغادرتهم وقدومهم.

تنظيم قدوم الوافدين إلى المملكة ودخولهم إليها بالصورة النظامية.

منح رخص الإقامة للوافدين الذين ألزم نظام الإقامة ضرورة حصولهم على رخص الإقامة كالقادمين بقصد العمل.

استقبال طلبات الحصول على تأشيرات الخروج النهائي وتأشيرات الخروج والعودة للوافدين المقيمين في المملكة.

استقبال ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة خلال كل موسم حج وإنهاء إجراءات دخولهم عبر منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية، وكذلك إنهاء إجراءات خروجهم بعد أداء مناسك الحج وتعقب سفر المتخلفين منهم.

مراقبة سلامة أوضاع الوافدين سواءً المقيمين بموجب أحكام نظام الإقامة أو القادمين بموجب تأشيرات دخول لفترات محدودة كالقادمين للحج أو العمرة أو الزيارة.

مكافحة أعمال التزوير واستعمال الوثائق والمستندات المزورة والعمل على تطوير جوازات السفر ووثائق الإقامة وتأشيرات السفر بما يحد من تزويرها.

تطبيق نظام وثائق السفر الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م24 وتاريخ 2851421هـ واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7 وز وتاريخ 2391422هـ.

التصدي للفئات الممنوعة من السفر من المملكة وترقب الفئات الممنوعة من دخول المملكة والقيام بعمل الإجراءات اللازمة بشأنهم.

إعداد النشرات الإحصائية الخاصة بأعمال الجوازات المختلفة.

استحداث الإدارات والشعب والأقسام اللازمة في المديرية العامة للجوازات وفروعها بالمناطق والمحافظات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

إعداد اللوائح الداخلية للمديرية العامة للجوازات والإدارات المختصة بها.

الاتصال بالإدارات الحكومية الأخرى في المملكة والتنسيق معها حول الإجراءات المرتبطة بينها وبين المديرية العامة للجوازات.

إعداد النشرات الإعلامية الدورية التي توضح واجبات المواطن السعودي والوافد حول الأمور المتعلقة بأعمال الجوازات المختلفة.

تدريب العناصر البشرية وتأهيلها عسكريًا وفنيًا للقيام بأعمال الجوازات المختلفة وفتح أبواب الابتعاث أمام منسوبي المديرية العامة للجوازات داخليًا وخارجيًا.

إنشاء المباني اللازمة للمديرية العامة للجوازات وفروعها وتزويدها بالتجهيزات الضرورية اللازمة ودعمها بالقوى البشرية العاملة المدربة.