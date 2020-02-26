Advertisements
Advertisements
Advertisements

هيئة الجوازات تحتفل بذكرى اليوم الوطني السعودي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
شاركت المديرية العامة للجوازات بجميع إداراتها في المنافذ الجوية والبرية بالاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 59 لدولة الكويت الشقيقة.

وتوشحت كاونترات صالات الجوازات في مطارات المملكة والمنافذ البرية بالأعلام الوطنية للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة، حيث قامت الجوازات بالترحيب بالمسافرين القادمين إلى المملكة، وتوديع المغادرين إلى دولة الكويت، وإقامة العديد من الفعاليات وتقديم الأعلام والهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة للأشقاء الكويتيين،التي تعد عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفاء المنافذ الدولية السعودية بالأشقاء في دولة الكويت بمناسبة يومهم الوطني المجيد، ومشاركتهم أفراحهم، مما يعكس مدى التلاحم بين الأشقاء الخليجيين قيادةً وشعبًا، متمنين لهم دوام الأمن والرخاء والازدهار.

الجوازات السعودية:

هي قطاع يتبع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتقدم خدمات الإقامة في المملكة والقدوم إليها والمغادرة منها، وأعمال إصدار الجواز السعودي.

نشأة الجوازات
كانت في بداياتها في مكة المكرمة تابعة للمديرية العامة للشرطة السعودية التي نُظمت في عام 1343هـ، ثم في عام 1380هـ انفصلت عن المديرية العامة للأمن وأخذت مسمى المديرية العامة للجوازات والجنسية، ثم في عام 1391هـ، تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تحويل المديرية إلى جهاز عسكري بإنشاء معهد الجوازات، وكان الهدف منه تأهيل القوى البشرية عسكريًا للقيام بأعمال الجوازات، وفي عام 1395هـ تم تحويل المديرية العامة للجوازات إلى وكالة وزارة الداخلية للجوازات والأحوال المدنية، وفي عام 1402هـ تم فصل الأحوال المدنية عن المديرية العامة للجوازات؛ فالأولى مدنية والثانية عسكرية.

مهام المديرية العامة للجوازات
استقبال طلبات الحصول على جوازات سفر سعودية عن طريق إدارات الجوازات في المملكة وإصدارها لمن تتوافر فيهم الشروط النظامية.
تنظيم سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة وإنهاء إجراءات مغادرتهم وقدومهم.
تنظيم قدوم الوافدين إلى المملكة ودخولهم إليها بالصورة النظامية.
منح رخص الإقامة للوافدين الذين ألزم نظام الإقامة ضرورة حصولهم على رخص الإقامة كالقادمين بقصد العمل.
استقبال طلبات الحصول على تأشيرات الخروج النهائي وتأشيرات الخروج والعودة للوافدين المقيمين في المملكة.
استقبال ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة خلال كل موسم حج وإنهاء إجراءات دخولهم عبر منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية، وكذلك إنهاء إجراءات خروجهم بعد أداء مناسك الحج وتعقب سفر المتخلفين منهم.
مراقبة سلامة أوضاع الوافدين سواءً المقيمين بموجب أحكام نظام الإقامة أو القادمين بموجب تأشيرات دخول لفترات محدودة كالقادمين للحج أو العمرة أو الزيارة.
مكافحة أعمال التزوير واستعمال الوثائق والمستندات المزورة والعمل على تطوير جوازات السفر ووثائق الإقامة وتأشيرات السفر بما يحد من تزويرها.
تطبيق نظام وثائق السفر الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م24 وتاريخ 2851421هـ واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7 وز وتاريخ 2391422هـ.
التصدي للفئات الممنوعة من السفر من المملكة وترقب الفئات الممنوعة من دخول المملكة والقيام بعمل الإجراءات اللازمة بشأنهم.
إعداد النشرات الإحصائية الخاصة بأعمال الجوازات المختلفة.
استحداث الإدارات والشعب والأقسام اللازمة في المديرية العامة للجوازات وفروعها بالمناطق والمحافظات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
إعداد اللوائح الداخلية للمديرية العامة للجوازات والإدارات المختصة بها.
الاتصال بالإدارات الحكومية الأخرى في المملكة والتنسيق معها حول الإجراءات المرتبطة بينها وبين المديرية العامة للجوازات.
إعداد النشرات الإعلامية الدورية التي توضح واجبات المواطن السعودي والوافد حول الأمور المتعلقة بأعمال الجوازات المختلفة.
تدريب العناصر البشرية وتأهيلها عسكريًا وفنيًا للقيام بأعمال الجوازات المختلفة وفتح أبواب الابتعاث أمام منسوبي المديرية العامة للجوازات داخليًا وخارجيًا.
إنشاء المباني اللازمة للمديرية العامة للجوازات وفروعها وتزويدها بالتجهيزات الضرورية اللازمة ودعمها بالقوى البشرية العاملة المدربة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليوم الوطني الكويت الجوازات

أخبار تهمك

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 21 ساعة

رسالة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة عقوبات الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

من إخراج موسيماني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. انهيار أحد محبي مبارك في محيط مسجد المشير

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

قرارات عاجلة من لجنة الانضباط ضد النصر والهلال والشباب

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 16 ساعة

حازم إمام ينتقد غلاف الأهرام الرياضي

منذ ساعة و 28 دقيقة

"سرطان في الإثنى عشر".. أسرار خطيرة عن مرض مبارك النادر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"الجوازات" تؤكد: المخالفات المرورية لا تمنع السفر للخارج

أول تعليق للجوازات علي الإجراء المتبع حال تجديد هوية مقيم

الجوازات تعلن طريقة دفع رسوم جواز السفر

الجوازات توضح كيفية الخروج النهائي قبل نهاية الإقامة

توضيح من "الجوازات" بشأن تأشيرات الزيارة

تأشيرة سعودية جديدة قريباً.. الاستضافة 90 يوماً مقابل 500 ريال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

من إخراج موسيماني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز ضد الأهلي

01:30 م

حازم إمام ينتقد غلاف الأهرام الرياضي

02:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status