تامر حسني يشارك بحفل ضخم لصالح دعم دخول مصر لجنة التراث باليونسكو

يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفلا غنائيا ضخما يعود دخله لجمعية "نحمي تراثنا" لمساندة ودعم دخول لمصر لجنة التراث باليونسكو وذلك بساحة مركز المنارة بالقاهرة الجديدة يوم الجمعة ٦ مارس المقبل.

الحفل من تنظيم الـdj العالمي ياسر الحريري ومتاح لطلاب مودرن أكاديمي والجمهور من خارج الأكاديمية بتذاكر يتم طرحها علي بوابات مركز المنارة.

ويشارك في إحياء فقراته فريق ديسكو مصر والـ dj فيدو وتم وضع خطة تنظيم الحفل لـ"امازون" ياسر الحريري بالتعاون مع تامر حسني وبمشاركة مصمم المسارح الشهير تامر فوزي ومصمم الإضاءة العالمي وليد الحريري للخروج بحفل مبهر بمواصفات لايف غير مسبقة تليق بواجهة تمثيل مصر في لجنة التراث باليونسكو .