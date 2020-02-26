البطريرك إبراهيم إسحق يترأس طقس رسامة وتجليس الأنبا بشارة

يترأس صباح غد الخميس، صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس وطقس رسامة وتجليس الأنبا بشارة، مطرانًا لإيبارشية أبو قرقاص، وذلك بكاتدرائية أم النعمة الإلهية بأبو قرقاص، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.





ويشارك غبطته في القداس الاحتفالي، وطقس الرسامة كل آباء السينودس البطريركي.



جدير بالذكر أن إيبارشية أبو قرقاص هى إيبارشية جديدة، وبذلك يبلغ عدد إيبارشيات الكنيسة البطريركية للأقباط الكاثوليك 8 إيبارشيات.