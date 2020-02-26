Advertisements
البطريرك إبراهيم إسحق يترأس طقس رسامة وتجليس الأنبا بشارة
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:17 م
Advertisements
ماريان عيد
Advertisements
يترأس صباح غد الخميس، صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس وطقس رسامة وتجليس الأنبا بشارة، مطرانًا لإيبارشية أبو قرقاص، وذلك بكاتدرائية أم النعمة الإلهية بأبو قرقاص، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.
ويشارك غبطته في القداس الاحتفالي، وطقس الرسامة كل آباء السينودس البطريركي.
جدير بالذكر أن إيبارشية أبو قرقاص هى إيبارشية جديدة، وبذلك يبلغ عدد إيبارشيات الكنيسة البطريركية للأقباط الكاثوليك 8 إيبارشيات.
كان سينودس الأقباط الكاثوليك قد قرر خلال الفترة الماضية إنشاء إيبارشية جديدة - إيبارشية أبو قرقاص - كما قرر السينودس المقدس اختيار الأب بشارة جودة مطرانا لهذه الإيبارشية، باسم الأنبا بشارة.
Advertisements