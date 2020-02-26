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شاهد.. هتافات وبكاء المواطنين في جنازة مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:05 م
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بوابة الفجر
آيات عامر تصوير: بلال أحمد _ عبير أحمد
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رفع عدد من المواطنين، لافتات نعي للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مرددين هتافات منها: "يا جمال قول لأبوك.. 100 مليون بيودعوك"، و"ياعلاء قول لأبوك 100 مليون بيودعوك".

ورصدت "الفجر"، ردود أفعال المواطنين، أمام مقابر كلية البنات في منطقة مصر الجديدة، حيث ينتظرون جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. 


يُذكر أن الرئيس الأسبق توفي أمس الثلاثاء، ونعته رئاسة الجمهورية في بيان جاء فيه: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

كما تم إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة مبارك، وذلك اعتبارًا من الأربعاء.

  
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وفاه مبارك وفاة مبار جنازة مبارك إعلان الحداد

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