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هبوط مبيعات السيارات الصينية 18.7% في يناير

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:04 م
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بوابة الفجر
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أفادت بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين بأن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت 18.7 بالمئة وهو ما يفوق التوقعات في يناير على أساس سنوي، لتسجل هبوطا للشهر التاسع عشر على التوالي.


وقال اتحاد مصنعي السيارات في الصين على حسابه الرسمي في تطبيق وي شات إن مبيعات المركبات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة انخفضت 51.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهر، مضيفا أن الانخفاض في إنتاج السيارات ومستويات مبيعاتها ستكون أكبر في فبراير بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الاتحاد قد ذكر في 13 فبراير شباط أنه يتوقع انخفاض إجمالي المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم 18 بالمئة في يناير مقارنة بالشهر ذاته قبل عام.

ويتأهب قطاع صناعة السيارات لمواجهة آثار تفشي وباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة 2715 شخصا حتى الآن.

وبدأت حكومات الأقاليم فرض قيود على السفر وطالبت السكان بتجنب الأماكن العامة خلال الأسبوعين الأخيرين من يناير.

وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع صناعة السيارات إنه سيتعرض على الأرجح لأضرار بالغة فيما يتعلق بالمبيعات والإنتاج في الربع الأول بسبب الوباء.

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