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تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على جنازة مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:02 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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نعت الإعلاميه لميس الحديدي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، التي توفي صباح أمس الثلاثاء.

وقالت لميس: "جنازة عسكرية لمبارك.. مشاعر مختلطة، فاليوم يغلق فصل من فصول التاريخ ينجاحاته وإخفاقاته.. بإنتصارته وثوراته.. أشاهد رجال مبارك يمشون تري فيم يفكرون".

ووجهت الشكر- عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الأربعاء - للدولة المصرية على التكريم وإقامة جنازة عسكرية للراحل، قائلة: "رفعتوا راسنا، فهذا هو التحضر، أما مبارك فقد رد الله لك اعتبارك ولو بعد حين".
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