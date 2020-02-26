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تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على جنازة مبارك
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:02 م
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آيات عامر
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نعت الإعلاميه لميس الحديدي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، التي توفي صباح أمس الثلاثاء.
وقالت لميس: "جنازة عسكرية لمبارك.. مشاعر مختلطة، فاليوم يغلق فصل من فصول التاريخ ينجاحاته وإخفاقاته.. بإنتصارته وثوراته.. أشاهد رجال مبارك يمشون تري فيم يفكرون".
ووجهت الشكر- عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الأربعاء - للدولة المصرية على التكريم وإقامة جنازة عسكرية للراحل، قائلة: "رفعتوا راسنا، فهذا هو التحضر، أما مبارك فقد رد الله لك اعتبارك ولو بعد حين".
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