تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على جنازة مبارك

نعت الإعلاميه لميس الحديدي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، التي توفي صباح أمس الثلاثاء.

وقالت لميس: "جنازة عسكرية لمبارك.. مشاعر مختلطة، فاليوم يغلق فصل من فصول التاريخ ينجاحاته وإخفاقاته.. بإنتصارته وثوراته.. أشاهد رجال مبارك يمشون تري فيم يفكرون".



