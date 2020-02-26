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إصابة شخص بانفجار أمام مقر لحزب البعث السوري بدمشق

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:00 م
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انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت وكالة "سانا"، اليوم الأربعاء، بإصابة شخص جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في سيارة انفجرت بمدينة قطنا بريف دمشق.

 

وقالت شرطة ريف دمشق، إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة، صباح اليوم، في بلدة قطنا بجنوب غربي دمشق، ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح.

 

ومن جانبه أكد "حزب البعث" في ريف دمشق أن عبوة ناسفة انفجرت أمام مقره هناك.

 

وقتل شخص، وأصيب اثنان آخران بجروح بليغة بتفجير عبوتين ناسفتين بسيارتين قرب ملعب تشرين بالبرامكة وفي مدخل نفق الأمويين بدمشق.

 

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الكلمات المفتاحية

سوريا دمشق انفجار اصابة شخص

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