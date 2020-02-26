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نائب سابق: تقدم السيسي جنازة مبارك يؤكد إدراكه لدوره وواجبه

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:00 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال محمد البدرشيني، عضو مجلس النواب الأسبق، إن هناك مواقف لا يمكن أن تنسى للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، منوهًا بأنه كان عائدا من الإسكندرية، وجد رجل وابنته يقفوا على الطريق السريع، وأبلغه أنه متجه للمستشفى فأمر سياراته باصطحاب الرجل لمستشفى الأميري وتابع الحالة الصحية له بنفسه.

وأوضح "البدرشيني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقدمه الجنازة العسكرية لـ مبارك، يؤكد أصالة الشعب المصري وأصالة هذا الرجل، متابعًا: "الرئيس السيسي، ومبارك وجمال عبد الناصر والسادات، جميعهم أبطال مدرسة تخريج الرجال والأبطال، ولا يمكن أن يفوت السيسي واجب ينبغي أن يقوم به".

وتابع أن "مبارك" كان يقابلني كأحد أبناءه أو أشقاءه، وكان لديه إحساس مرهف، رغم أني كنت محسوب على المعارضة، معقبًا: "بنشكر السيسي مش على واجب ولكن على موقف يدل على مدى تحضر الشعب المصري، ومدى فهم ومعرفة ووعي وإدراك القيادة المصرية لدورها وواجبها تجاه هذا الرجل العظيم".

وشيعت، قبل قليل، جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من عدة دول.

وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية "التلاعب بالبورصة".

وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت بيان نعي مبارك، جاء فيه: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية، وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020". 

ونعت عدد من الدول العربية مبارك، الذي رحل مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم، قبل تنحيه في 11 فبراير 2011 بعد احتجاجات شعبية.

وتوفي مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرا ودخل على إثرها إلى المستشفى وأودع غرفة العناية المركزة.
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