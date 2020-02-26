ارتفاع طفيف لسعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك

شهد سعر الدولار حالة من الارتفاع الطفيف مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم 26-2-2020، بقيمة وصلت إلى 3 قروش في بعض البنوك، حيث سجل ارتفاعا فى البنك الأهلى مسجلا المصرى 15.53 جنيه للشراء، 15.63 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.51 جنيه للشراء، 15.61 جنيه للبيع، كما ارتفع في بنك الأسكندرية مسجلا 15.54 جنيه للشراء، 15.64 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.53جنيه للشراء، و15.63جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.52 جنيه للشراء، و 15.62 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.54جنيه للشراء، و 15.64جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.55جنيه للشراء، و 15.65جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.54جنيه للشراء، و 15.64 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.54 جنيه للشراء، و 15.64جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.53 جنيه للشراء و 15.63جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.55 جنيه للشراء، و 15.65جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.54 جنيه للشراء، و 15.64 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.54 جنيه للشراء، و 15.64 جنيه للبيع.



