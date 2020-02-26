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مواطن يحرق نفسه أمام مكتب الرئيس الأوكراني

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:33 م
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مواطن يحرق نفسه
مواطن يحرق نفسه
وكالات
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 أضرم مواطن النار بنفسه أمام مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

                                                    

ونشرت قناة "برياموي" الأوكرانية، مقطع فيديو أظهر إشعال أحد الأشخاص المشاركين في اعتصام للأطباء أمام مكتب زيلينسكي النار بنفسه، ما دفع على الفور، الحاضرين وكذلك رجال الشرطة، لإخماد النار المشتعلة بالشخص وإسعافه.

 

واعتصم حشد من الأطباء الذين يعارضون إغلاق المنشآت الطبية تحت ستار التحسين والتحول للمؤسسات المجتمعية غير الربحية أمام مكتب الرئيس زيلينسكي بالعاصمة كييف.

 

وكان العاملون في مجال الصحة يخططون لعقد جلسات استماع في البرلمان الأوكراني، بمشاركة أطباء من جميع أنحاء أوكرانيا ومسؤولين بمجال الصحة، بشأن إصلاح الرعاية الصحية.


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