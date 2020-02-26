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نجل الشهيد أحمد شحاتة يتقدم جنازة والده بالزي العسكري في الشرقية
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:28 م
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سمر السيد
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في مشهد جنائزي مهيب، ارتدى نجل الشهيد المقدم أحمد شحاتة عبدالمقصود الذي استشهد امس الثلاثاء في محافظة شمال سيناء الزي الرسمي لقوات الصاعقة المصرية في جنازة والده.
وشارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء عاطف مهران مدير امن الشرقية في جنازة الشهيد المقدم أحمد شحاتة عبدالمقصود وذلك في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة تكريمًا للشهيد ولدمائه الطاهرة التي سالت على أرض الوطن للحفاظ على أمنه وإستقراره بحضور اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية، والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية وبعض مديري المديريات، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة واهالي القرية.
وصافح المحافظ أسرة الشهيد مقدمًا واجب العزاء والمواساه للأسرة ولأهالي القرية في فقيدهم العزيز شهيد الواجب والوطن سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وأهل قريته الصبر والسلوان.
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