"كان غيرك أشطر".. كاريكا يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مسرحيته الجديدة

يستعد الفنان عصام كاريكا، لعرض مسرحيته الجديدة "كان غيرك أشطر" خلال الفترة القليلة المقبلة بمصر وبعض الدول العربية.

وقال كاريكا، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "أستعد لعرض مسرحية "كان غيرك أشطر" بداية من يوم 16 مارس المقبل، في مصر وعدد من الدول العربية مثل الكويت والسعودية والأردن والبحرين والإمارات.

وأضاف: "المسرحية من بطولة فيفي عبده، ونجلتها عزة مجاهد، عصام كاريكا، إدوارد، أحمد سلامه، سارة سلامه، انتصار، علاء مرسي، حسن عبد الفتاح، رضا إدريس، وهي من إخراج وتأليف حسام الدين صلاح".

جدير بالذكر أن عصام كاريكا، ملحن الأعمال الغنائية بمسرحية "لوكاندة الوباش" والتي تم عرضها تمهيد في السعودية ضمن فعليات موسم الرياض، منذ يوم 4 إلي 7 ديسمبر الماضي.

مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة ماجد المصري، ومايا دياب، وإيمان العاصى، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وبدرية طلبة.

والمسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى، وإنتاج حمدي بدر، وألحان عصام كاريكا.