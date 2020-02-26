Advertisements
Advertisements
Advertisements

تذكرتي تعلن نفاذ تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز قبل 72 ساعة من موعدها

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

نفذت تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب افريقي بالكامل، قبل 72 ساعة من إقامة المباراة المقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

وأعلنت شركة تذكرتي المسئولة عن توزيع تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز عن نفاذ تذاكر المباراة بالكامل على مستوى جميع الفئات، والمقدر عددها بـ30 الف تذكرة، بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية على هذا العدد.

ويواجه الأهلي صن داونز الجنوب افريقي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا على ملعب ستاد القاهرة.
Advertisements

أخبار تهمك

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هتافات وزحام المواطنين يمنع بدء جنازة مبارك (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

من إخراج موسيماني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. لحظة حضور السيسي جنازة مبارك وتقديم العزاء (فيديو)

منذ ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 18 ساعة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 17 ساعة

حازم إمام ينتقد غلاف الأهرام الرياضي

منذ أقل من نصف ساعة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 19 ساعة

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. انهيار أحد محبي مبارك في محيط مسجد المشير

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 18 ساعة

رسالة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة عقوبات الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

من إخراج موسيماني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز ضد الأهلي

01:30 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

11:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status