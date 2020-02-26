تذكرتي تعلن نفاذ تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز قبل 72 ساعة من موعدها





نفذت تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب افريقي بالكامل، قبل 72 ساعة من إقامة المباراة المقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة.





وأعلنت شركة تذكرتي المسئولة عن توزيع تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز عن نفاذ تذاكر المباراة بالكامل على مستوى جميع الفئات، والمقدر عددها بـ30 الف تذكرة، بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية على هذا العدد.





ويواجه الأهلي صن داونز الجنوب افريقي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا على ملعب ستاد القاهرة.